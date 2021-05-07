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Решение Кабинета министров провести изменения в руководстве НАК «Нафтогаз» было принято в соответствии с законодательством. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала «1+1», сообщает Укринформ.

«Хочу сказать, что по закону и в соответствии со всеми законными процедурами произошла ротация в руководстве Нафтогаза. Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение в соответствии с украинским законодательством», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном: «В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная - среди них, это важный момент развития нашего государства».

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение. 
ForUm

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