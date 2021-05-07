Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев приведет к определенной деэскалации ситуации на границе Украины с Российской Федерацией, но не к снятию российской угрозы.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», передает УНИАН.

Глава МИД отметил, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев «приведет к определенной деэскалации (ситуации на восточной границе Украины. - Ред.), но не к снятию угрозы, это не будет полная деэскалация».

«Я хочу отметить, что все мы помним день на позапрошлой неделе, когда Россия торжественно объявила, что учения завершились, - начинаем отвод войск, которые выдвинули для обучения. Мы очень внимательно следим за этим отводом, и наши американские партнеры очень внимательно следят. И знаете как в Советском Союзе были показушные суды. Вот так же у нас сейчас происходит показушный отвод российских сил», - заявил Кулеба.

«То есть, вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, вдоль границы Украины с Российской Федерацией - она микроскопически уменьшается, абсолютно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись», - подчеркнул министр.

В то же время, Кулеба сказал, что дипломатия является сложной игрой, при которой происходит очень много разных шагов, которые «отталкивают Россию понемногу от нашей границы и сдерживают ее, не позволяют идти вперед».

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

6 мая госсекретарь США посетил Киев, где провел встречи с президентом, премьером, главой МИД, народными депутатами и представителями общественности.