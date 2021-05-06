В Италии арестовали 28-летнего выходца из южного города Мессины (Сицилия), который на стороне поддерживаемых Россией группировок участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на итальянские правоохранительные структуры.

Его подозревают в незаконной военной деятельности и нарушении международной Нью-Йоркской конвенции (1989 года) по противодействию наемничеству.

Задержанному инкриминируют еще и отягчающие обстоятельства, связанные с международным характером преступления.

По сообщению, которое цитируют итальянские СМИ, подозреваемый был привлечен к группировке, осуществлявшей противоправную деятельность в различных странах. Расследование с 2019 года проводились в городах Мессина и Лоди (северная область Ломбардия), информирует местная пресса со ссылкой на сообщение правоохранителей. Именно в этих городах в последнее время проживала семья задержанного. Операцию «Иван» осуществила прокуратура Мессины совместно с региональными отделениями спецотряда карабинеров ROS.

По данным следователей, «Ивана с Мессины», как его называют, завербовали на территории Италии, и он стал членом транснациональной группировки. Выяснилось, что мужчина воевал за денежное вознаграждение в рядах боевиков на Донбассе, куда он переехал в 2016 году.

О своей милитаристской деятельности рассказывал в соцсетях друзьям, и некоторые из них спрашивали его совета относительно путей отправки на войну.

Спецотдел ROS продолжает также расследование организационной структуры по вербовке и финансированию боевиков для пророссийских сил на Донбассе. Информируют, что такая организация действует между Украиной и Италией, но не указывают деталей.

Сепаратисты сообщали в 2018 году об открытии в городе Мессине так называемого «представительства «ЛНР». В деле фигурируют другие итальянцы, воевавшие на Донбассе в рядах пророссийских боевиков.

Особое внимание следователи обратили на контакты подсудимого сицилийца с известным уже итальянскому следствию Андреа Пальмери под кличкой «Генералиссимус». Это ультрас из области Тосканы, так называемый «мозг» группировки наемников, который находится в розыске с мандатом на арест. На его след вышла прокуратура города Генуи, разоблачив впервые в Италии 2018 организации по вербовке местных наемников для войны против Украины. По результатам того расследования через год осудили трех боевиков.

Итальянская полиция продолжает расследовать факты привлечения и участия местных граждан на стороне российских гибридных сил в военном конфликте на Донбассе.

Ранее на этой неделе на острове Сардинии задержали бывшего полицейского по подозрению в террористической деятельности, запретив ему покидать страну. Согласно итальянскому законодательству, гражданам страны запрещено вербовать и участвовать в военных действиях за рубежом в пользу иностранного государства. Речь не идет здесь о контрактниках, которые оформляют сделки с частными фирмами для несения военной службы за рубежом.