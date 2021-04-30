В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в руководстве НАК «Нафтогаз Украины» и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении», - сказал он.

«На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в Нафтогазе и мы призываем руководство Украины обеспечить, что управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления», - добавил Стано.

Как сообщал ForUm, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК «Нафтогаз Украины». Также были прекращены полномочия независимых членов Наблюдательного совета Нафтогаза, а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

С 29 апреля главой НАК назначен Юрий Витренко.

В Нафтогаз решение Кабмина об увольнении Коболева назвали юридической манипуляцией.

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК, заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Коболев намерен обжаловать свое увольнение.