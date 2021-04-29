Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отложил на 20 мая рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на его освобождение от должности судьи Конституционного суда Указом президента от 27 марта текущего года, передает Укринформ.

«Суд перенес рассмотрение жалобы на 14 часов 20 мая», - сказали в пресс-службе суда.

Соответствующим решением было удовлетворено ходатайство представителя президента по делу.

В частности, в суде сообщили, что лицо, представляющее президента по делу Тупицкого, также участвует в деле другого уволенного Указом судьи КС - Александра Касминина, рассмотрение дела которого должно было состояться в 11 часов, то есть через час после начала рассмотрения дела Тупицкого.

«В связи с этим представитель попросила объявить перерыв, чтобы она смогла принять участие в рассмотрении этого дела», - сказали в суде.

Как сообщал ForUm, Печерский районный суд города Киева 7 апреля перенес заседание по избранию Александру Тупицкому меры пресечения на 15 апреля из-за его неявки.

В конце декабря 2020 года следователи ГБР объявили подозрение Александру Тупицкому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать Тупицкому меру пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен, а также - обязать его не посещать здание Конституционного Суда, носить электронный браслет, не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, сдать на хранение документы для выезда за границу, воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве, среди которых работники Секретариата КС.

Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».