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Россия ответит на высылку дипломатов из стран Балтии, пообещала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», - сказала она журналистам, передает Интерфакс.

Ранее в пятницу стало известно, что в знак солидарности с Чехией Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония - по одному.

В четверг Словакия из тех же соображений выслала трех российских дипломатов.

Напомним, высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу, 17 апреля.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
ForUm

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