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Фракция партии «Слуга народа» на онлайн-заседании определили наказание для депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко, сообщает пресс-служба партии.

Отмечается, что за проведение вечеринки во время карантина депутат Николай Тищенко должен заплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

Также депутаты фракции запланировали провести голосование из-за сбора подписей по поводу возможного исключения из фракции Евгения Шевченко, который ранее съездил с визитом к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Также подчеркивается, что ни «Слуга народа», ни Министерство иностранных дел и Офис президента Украины не уполномочивали Шевченко на проведение каких-либо переговоров с властями Беларуси.

Как сообщал ForUm, Евгений Шевченко провел встречу к Лукашенко в Минске.

Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в ​​отеле «Fairmont» на Почтовой площади следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, вместе смотрели на салют.  

Тищенко утверждает, что празднование дня рождения его супруги происходило в отдельном гостиничном номере, а не ресторане, и не попадает под карантинные ограничения.
ForUm

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