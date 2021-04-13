В Украине в течение недели (5-11 апреля), по сравнению с предыдущей неделей, потребление электроэнергии снизилось на 0,9% - до 2,86 млрд кВт-ч, сообщает пресс-служба оператора Объединенной энергосистемы страны «Укрэнерго».

Среднесуточное электропотребление в рабочие дни на прошлой неделе относительно предыдущей недели снизилось на 0,4% - до 416,7 млн кВт-ч, а в выходные сократилось на 2,2%, до 387,4 млн кВт-ч.

По сравнению с прошлым годом, среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 13,7%, а в выходные - на 10,7%.

С начала апреля объем потребления составил 4,46 млрд кВт-ч, что на 2,2% больше прогнозного значения.



