Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в течение последних 11 дней общался с представителями 14 стран, Высоким представителем Европейского Союза и генеральной секретаршей ОБСЕ на фоне концентрации войск России на границе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, Украина «получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров».

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, Высоким представителем ЕС и Генеральной секретаршей ОБСЕ. О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии», - написал он.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ в разговоре с президентом Владимиром Зеленским выразил поддержку Альянса. «Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности», - подытожил Николенко.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.