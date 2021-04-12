Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины отклонила жалобу, которая блокировала процедуру закупки пассажирских вагонов АО «Укрзализныця», объявленную компанией еще 25 февраля этого года.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе УЗ.

«Это важное решение, которое восстанавливает тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов на выполнение соответствующей программы госбюджета Украины на 2021. Решение должно быть опубликованно в течение трех рабочих дней», - отметили в пресс-службе.

По данным УЗ, малоизвестная компания «Терминал-Запад» в форме ООО с уставным капиталом в 10 тыс. грн обжаловала и заблокировала критическую для инфраструктуры Украины процедуру закупки. Жалобщик назвался «официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA». Впрочем, АО «Укрзализныця», которое более 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получило официальные подтверждения от партнеров, что жалобщик к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет.

Нарушен был и установленный законодательством порядок подачи жалоб, а по существу жалобы АО «Укрзализныця» предоставлены исчерпывающие объяснения и возражения. Следующим этапом закупки станет раскрытие тендерных предложений.

«В зависимости от результатов этого этапа АО «Укрзализныця» сможет перейти к следующим шагам по реализации сверхважной программы обновления пассажирского подвижного состава», - резюмировали в компании.