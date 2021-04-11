Обострение на Донбассе и стягивание российских войск не означает, что Россия допускает возможность войны с Украиной. В Кремле не приемлют такого варианта.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне (с Украиной, - ред.), и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», - заявил он.

Он также добавил, что «никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине». Кроме того, он подчеркнул, что Москва не будет безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», - добавил Песков.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным разведки, РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить недавний всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

8 апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе.