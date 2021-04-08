Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника так называемой «спецслужбы» террористов «МГБ ЛНР», который переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБ Украины установили, что злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителямя боевиков.

Сотрудники спецслужбы установили, что человек в течение 2015-2016 годов был «оперативным сотрудником МГБ ЛНР». Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.