Небольшие «ламповые» кафе и рестораны в ТРЦ Гулливер создают идеальные условия для тихих семейных ужинов, дружеских посиделок или важных деловых встреч. В самом центре города подают вкусные и полезные блюда разных кухонь мира. Красиво оформленные рестораны Киева в ТРЦ «Gulliver» позволяют насладиться не только изысканной едой, но и панорамным видом.

Выбираем кафе и рестораны ТРЦ «Гулливер»

Торгово-развлекательный центр ежедневно посещают тысячи киевлян и гостей города. В ТРЦ созданы идеальные условия для увлекательного шопинга и полноценного отдыха. Современные рестораны Киева здесь создают лучшие условия для комфортного отдыха.

Все рестораны и кафе в ТРЦ Gulliver ориентированы на потребности и запросы посетителей. Гости могут заказать мясные, рыбные, веганские блюда. В наличие есть у меню для детей. Гости ТРЦ получают истинное удовольствие от шопинга, развлечений и полезной еды.

Лучшие рестораны в ТРЦ Gulliver

Чтобы выбрать отличные рестораны Киева, необходимо перейти на официальный сайт торгово-развлекательного центра. Здесь указан адрес ТРЦ, представлен полный список и описания всех работающих заведений, а также время их работы (часы открытия и закрытия). Гости смогут заказать столик заранее или забронировать зал для проведения конференции, банкета, деловой встречи, различных праздников и мероприятий.

«Гулливер» открывает перед жителями и гостями столицы двери лучших кафе в Киеве. Здесь можно позавтракать, отобедать и поужинать в:

Mercato Italiano — заведение, которое предлагает гурманам блюда итальянской кухни и вкусные вина к ним;

Mr Zuma — здесь готовят вкуснейшие роллы и прочие блюда японской кухни;

Cinnabon — самые вкусные виды выпечки из корицы вы найдете тут.

Вы сможете в полной мере насладиться уютной атмосферой и изысканными блюдами в месте, которое уже полюбили многие обитатели города.