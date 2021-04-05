Полиция начала досудебное расследование по факту угроз, поступивших на одном из телеканалов украинскому журналисту, главному редактору одного из информационных Интернет-порталов Юрию Бутусову, сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, информацию о конфликте обнародовал сам Бутусов.

Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой.

Следователи полиции приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения, а информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Правовая квалификация - ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, это - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности. Предусмотрено наказание за совершенное уголовное преступление - от исправительных работ и до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские устанавливают и проверяют обстоятельства происшествия и лиц, вероятно, причастных к указанному преступлению.

Ранее Бутусов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что народный депутат Евгений Мураев, по его словам, владелец телеканала «Наш», вместе со своей охраной после эфира телеканала «Украина 24» угрожал ему.

Он заявил, что в программе «Народ против» Мураев говорил исключительно на русском, начал называть войну «конфликтом», за который Россия, по его словам, вообще не несет ответственности.

«Я сказал, что такой демократии как в Украине нет ни в одной уважающей себя стране ... Я не мог не отреагировать, и сказал, что он просто русский агент и лжец. А когда он начал меня перебивать, я встал и подошел к нему, чтобы он был вынужден отвлечься от потока своей лжи и понял, что его антигосударственные призывы не останутся без ответа», - отметил журналист.