Погода в Украине в понедельник, 5 апреля, будет прохладной. Ночью ожидаются морозы, в ряде регионов пройдут дожди.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, завтра в большинстве областей Украины ожидается +7 +12 градусов, в западных областях — до +14 градусов.

Прохладнее всего будет в прибрежных зонах: +4 +9 градусов, а в Карпатах днем температура опустится до минусовых значений.

Ближайшей ночью морозы ожидаются на большей части Украины, кроме юга.

5 апреля периодические дожди пройдут на юге, востоке и местами в центральных областях Украины. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В Киеве ближайшей ночью ожидается от 1 мороза до 3 градусов тепла, завтра днем около +10 градусов. Осадки маловероятны.

Свіжий квітневий понеділок обіцяє бути в Україні справді свіжим. Адже температура повітря 5-го квітня протягом дня сором... Опубліковано Наталкою Діденко Неділя, 4 квітня 2021 р.

Со следующей недели синоптик прогнозирует сложные погодные условия с сильными осадками и штормовым ветром.

На западе, севере и местами в центральных областях вероятны снегопады и налипание мокрого снега.

На востоке, юге и значительной части центра ожидаются дожди и сильный ветер.

В Киеве 7−8 апреля синоптик прогнозирует сложную синоптическую ситуации с мокрым снегом и сильным ветром.