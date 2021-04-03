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Бывшего нардепа Семена Семенченко, арестованного по делу о создании частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Такую информацию от имени Семенченко обнародовала в Facebook его жена Наталья Музыка.

"Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - сообщил он.

В сообщении указано, что информацию жене Семенченко передал во время апелляционного заседаниея 1 апреля.

Экс-нардеп также рассказал, что он был госпитализирован с диагнозом "мерцательная аритмия".

Как сообщал ForUm, 24 марта СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Сам Шевченко отрицает причастность к делу и заявил, что следствие началось сразу после того, как он обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене.

26 марта Печерский районный суд избрал меру пресечения Семену Семенченко - арест без возможности внесения залога. 
ForUm

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