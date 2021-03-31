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В учебниках для 9-10 и 10-го классов по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым, сообщает «Историческая правда».

Ошибки заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

В частности, в учебнике «История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, издательство: «Грамота», 2018» четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

В другом учебнике для учащихся 9-го класса этого же автора, что выдало то же издательство «Грамота» в 2017 году, Украина изображена также без аннексированного Россией полуострова.
ForUm

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