В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.

В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr — Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.

«Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь», - сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродаже.