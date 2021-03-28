также в разделеМир
Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае 8
Президент Египта приказал разгружать контейнеровоз Even Given 13
Все страны Евросоюза перешли на летнее время 15
Суэцкий канал заблокирован уже 5 дней: названы возможные причины ситуации с контейнеровозом Ever Given 58
Гуайдо заболел COVID-19 12
Нью-Йорк ввел цифровой паспорт COVID-вакцинации 12
Вакцину от Pfizer разрешили хранить в обычной морозильной камере 17
Германия призывала ускорить регистрацию российской вакцины 13
Первые протесты года в Беларуси: задержаны 225 человек 11
Генсек ООН осудил насилие в Мьянме 12
Китай ввел санкции против США и Канады 21
Совбез ООН соберется, чтобы обсудит запуски ракет КНДР 13
Доминикана сменила правила въезда для туристов 15
Польша усилила карантин 10
Многоэтажное здание рухнуло в Каире: есть жертвы 20
В КНДР назвали запуск ракет самообороной 22
Беларусь отстранили от «Евровидения 2021» 25
США предлагают помощь для разблокировки Суэцкого канала 29

В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом пишет Global News.

Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.

В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.

Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.

«Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь», - сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродаже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
12
Теги