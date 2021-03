Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.

В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr