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Цена на электроэнергию для украинцев расти не будет и останется на уровне 1 грн 68 коп. за кВт-час. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство поддержало это решение.

По его словам, государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене. «В то же время мы позволили «Энергоатому» полноценно работать на рынке, что позволит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», – отметил премьер.

«Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается в нашей повестке дня. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений», – подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал ForUm, 28 декабря правительство Украины продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года и установило единый тариф на э/э для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, а также цену продажи э/э НАЭК «Энергоатом» в рамках ПСО по цене 150 грн/МВт-ч.
ForUm

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