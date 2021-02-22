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Россия получит ответ на кибератаку SolarWinds в течение «недель, а не месяцев».Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что ответ будет включать «микс инструментов видимых и невидимых» и подчеркнул, что «это будут не просто санкции».

«Мы в процессе работы над этим, и мы обеспечим, чтобы Россия поняла, где Соединенные Штаты проводят линию», – сказал Салливан.

Напомним, правительственные структуры США и американские компании стали жертвами длительной и комплексной атаки хакеров, которую вероятно связывали с российскими спецслужбами. В частности, известно, что они проводили операцию с марта с использованием уязвимостей в программном обеспечении SolarWinds. От взлома пострадали Минфин США, Госдепартамент, Пентагон, Министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности США, другие ведомства, а также большое количество американских компаний, среди которых Microsoft.

Позже американские спецслужбы официально назвали хакеров из России виновными в кибератаке на компьютерные сети федерального правительства, в том числе связанную с использованием уязвимостей в программном обеспечении SolarWinds.
ForUm

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