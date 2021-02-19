Для изготовления подушек используют различные типы наполнителей. Одним из наиболее популярных и практичных является микроволокно. В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой материал, как его производят, какие достоинства он имеет, почему стоит выбирать модели с синтетическим волокном, если вы хотите качественно отдыхать.

Термином микроволокно называют тонкие полимерные нити (обычно применяют полиэстер или полиамид), которые скручивают или сплавляют друг с другом. В результате получается плотная единая структура, которая напоминает плотную вату. Второе название данного типа волокна – микрофибра. Ее применяют как для пошива различных изделий, так и в качестве наполнителя для подушек и одеял.

Основной особенностью микроволокна являются его размеры. Оно в сто раз тоньше, чем волос человека, и в 30 раз меньше хлопка. Благодаря этому волокно отличается малым весом, но имеет высокую упругость и прочность. Для дополнительной защиты от влаги и повреждений его пропитывают силиконом.

Преимущества материала

Если вас заинтересовала подушка с микроволокном, то вам будет интересно узнать о ее достоинствах. К ним относятся:

Высокий уровень мягкости, но при этом материал достаточно упругий. На нем комфортно спать, он подходит для людей, имеющих проблемы с шеей или опорно-двигательным аппаратом. Отсутствие запаха, гипоаллергенность. Подушка полностью безопасна, в ней не заводятся постельные клещи. Она подходит как для детей, так и для взрослых. Хорошая теплоизоляция. Материал удерживает тепло в холодное время года и рассеивает его летом. Спать на нем удобно и комфортно. Продолжительный срок службы. Микроволокно быстро принимает изначальную форму, не вылазит наружу, не деградирует и не усаживается со временем. Доступная стоимость. Поскольку это полимерный материал, то его стоимость значительно ниже, чем у натурального. Покупка подобных изделий не ударит по семейному бюджету. Малый вес. Подушка почти не ощущается, она не занимает много места при хранении. Также материал не накапливает запахи и хорошо отводит влагу. Простота ухода. Этот материал можно стирать. Если он все же усядет, то в подушку легко просто добавить новую порцию.

Подушка с микроволокном – это идеальный выбор для дома. Она практичная, недорогая и достаточно упругая, что позволяет спать на ней даже крупным людям.

Правила ухода

Особый уход за микроволокном не нужен. Лучше обратите внимание на эксплуатацию ткани, из которой сшит чехол. В целом, рекомендуем вам придерживаться следующих правил:

При стирке в машинке выбирайте программу для деликатных тканей. В результате барабан будет работать в щадящем режиме, изделие не повредится. Стирку следует производить в теплой воде (не выше 40 градусов). Если подушка сильно загрязнилась, то можно выбрать и 60°, но не стоит часто повторять эту процедуру, потому что волокна потеряют силиконовую пропитку. Старайтесь использовать жидкие моющие средства. Они хорошо проникают внутрь и легко вымываются. Не стоит применять отбеливатели и кондиционеры. Они могут быть губительными для вашего имущества. Сушить изделие лучше всего естественным способом. Вывесьте его на балкон или просто положите на солнце. Уже через сутки подушку можно будет использовать для сна. Для сушки не рекомендуется использовать фен, грелки, печи и т. п. Следите, чтобы температура поверхности не нагревалась выше 50 градусов. Раз в месяц старайтесь выбивать пыль из изделия. Стирать его рекомендуется по мере необходимости, не чаще двух раз в год. Обязательно используйте наволочку, чтобы не загрязнять чехол. Ее можно менять каждую неделю.

Как видите, ничего сложного в уходе нет. С ним справится даже подросток. Главное – соблюдать температурный режим при стирке и сушке.