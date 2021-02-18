Станции столичного метро «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» возобновили работу, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
«Станция «Майдан Незалежности» и пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на станции «Дворец спорта» и пересадке взрывоопасных предметов также не обнаружено.
«Все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме», – сказано в сообщении.
Напомним, ранее неизвестный сообщил о минировании станций метро «Дворец спорта» и «Майдан Незалежности».
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