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Станции столичного метро «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта» возобновили работу, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. 

«Станция «Майдан Незалежности» и пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на станции «Дворец спорта» и пересадке взрывоопасных предметов также не обнаружено.

«Все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее неизвестный сообщил о минировании станций метро «Дворец спорта»  и «Майдан Незалежности».
ForUm

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