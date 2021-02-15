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Президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что кибератака на американские правительственные ведомственные и частные компании, за которой вероятно стоит Россия, была «крупнейшей в мире».

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью CBC News.

«Я думаю, с точки зрения программной инженерии, наверное, справедливо сказать, что это была самая большая и самая сложная атака, которую когда-либо видел мир», - сказал Смит.

Компания привлекла всего 500 инженеров, чтобы разобраться с этой атакой.

По словам президента Microsoft, в компании пришли к заключению, что хакерская атака, за которой вероятно стоит Россия, осуществляли более 1000 инженеров.

Он также отметил, что с большой вероятностью эти хакерские атаки до сих пор продолжаются.

Напомним, правительственные структуры США и американские компании стали жертвами длительной и комплексной атаки хакеров, которую вероятно связывали с российскими спецслужбами. В частности, известно, что они проводили операцию с марта с использованием уязвимостей в программном обеспечении SolarWinds. От взлома пострадали Минфин США, Госдепартамент, Пентагон, Министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности США, другие ведомства, а также большое количество американских компаний, среди которых Microsoft.

Позже американские спецслужбы официально назвали хакеров из России виновными в кибератаке на компьютерные сети федерального правительства, в том числе связанную с использованием уязвимостей в программном обеспечении SolarWinds.
ForUm

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