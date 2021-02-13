также в разделеОбщество
Спасатели рассказали о ситуации на дорогах Украины 13
Двум новым самолетам Антонова запретили полеты 43
В Украине ожидается похолодание и снег 15
Более 5 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки 24
Степанов: Китайскую вакцину Sinovac завезут в Украину в течение 30 дней 39
12 февраля. Картина дня 17
В Крыму пересохла еще одна река 29
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, смягчили приговор 40
Синоптик сказала, когда в Украине утихнут снегопады и морозы 94
В Ривном стоматолог душила и била детей: опубликовано видео 30
Языковой омбудсмен с 16 января получил 605 жалоб и обращений граждан 22
Украина передала Франции украденную картину за $1,5 млн 17
МВД и Нацполиция поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов 57
Военному, задавившему человека на БМП, грозит до 5 лет тюрьмы 15
Резников: Потери от оккупации Донбасса составляют 375 миллиардов 10
Украина планирует запустить свой спутник на ракете SpaceX 16
Житель Черкасчины, находясь в СИЗО, пытался продать партию гранатометов 15
В СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак по теме вакцинации 30

Украина рассчитывает на поступление вакцин от COVID-19, закупленных за бюджетные средства, на следующей неделе.

Об этом во время встречи с журналистами в субботу, 13 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Точная дата поступления вакцин неизвестна. По его словам, речь идет о вакцине от компании AstraZeneca, которая должна поступить в Украину из Индии. Ожидается, что первая партия вакцин на февраль составит от 500 тыс до 1 млн доз.

В целом Украина получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax. По словам Ляшко, первую прививку полученной вакциной должно быть произведено в течение суток после ее получения. Среди тех, кому будут делать прививки в первую очередь - работники медицинских бригад, которые впоследствии будут вакцинировать население.

Эта партия вакцин должна быть зарегистрирована как гуманитарный груз, ведь предоставляться Украине бесплатно.

Регистрацией будет заниматься ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что процесс отгрузки вакцин из Индии уже начался - сейчас идет согласование технических моментов, необходимых для доставки вакцины в Украине.

Напомним, в СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак по теме вакцинации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
10
Теги