Украина рассчитывает на поступление вакцин от COVID-19, закупленных за бюджетные средства, на следующей неделе.

Об этом во время встречи с журналистами в субботу, 13 февраля рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Точная дата поступления вакцин неизвестна. По его словам, речь идет о вакцине от компании AstraZeneca, которая должна поступить в Украину из Индии. Ожидается, что первая партия вакцин на февраль составит от 500 тыс до 1 млн доз.

В целом Украина получила подтверждение на поставки 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax. По словам Ляшко, первую прививку полученной вакциной должно быть произведено в течение суток после ее получения. Среди тех, кому будут делать прививки в первую очередь - работники медицинских бригад, которые впоследствии будут вакцинировать население.

Эта партия вакцин должна быть зарегистрирована как гуманитарный груз, ведь предоставляться Украине бесплатно.

Регистрацией будет заниматься ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что процесс отгрузки вакцин из Индии уже начался - сейчас идет согласование технических моментов, необходимых для доставки вакцины в Украине.

Напомним, в СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак по теме вакцинации.