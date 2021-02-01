За прошедшие сутки, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» возле населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для корректировки огня противник использовал беспилотный летательный аппарат типа «крыло», который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Неподалеку Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а у населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – еще и из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.