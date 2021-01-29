Вопрос о включении Донбасса в состав России на повестке дня не стоит, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его спросили, рассматривается ли в руководстве страны сценарий присоединения Донбасса, передает Интерфакс.

«Такой вопрос на повестке дня не стоит. Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее «внутриукраинского кризиса», - сказал Песков. - Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донбасса, продолжит защищать русских».

28 января главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Дождя» затем сказала, что это личная позиция Симоньян, отметив, что главред RT не является ни госслужащим, ни чиновником.