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Украинцы, которые переболели коронавирусом, а следовательно имеют антитела, не будут вакцинироваться в первой волны. Об этом сообщил главный государственный санврач Виктор Ляшко, сообщает УНИАН.

«Может быть вакцинация тех, кто переболел отсрочено на 3 -6 месяцев, как рекомендует ВОЗ, так как ограниченный опыт к вакцинам и человека, который переболел. У него есть защита на 3-6 месяцев. Мы лучше защитим того, кто не переболел, а попадает в группу риска, что может привести к осложнениям не совместимых с жизнью», — отметил Ляшко.

По его словам, сегодня или завтра должно состояться заседание правления программы «Ковакс», где окончательно решить вопрос — когда и сколько Украина получит бесплатной вакцины от коронавируса.

Предварительно, по словам Ляшка, договоренность о 16 миллионов доз препарата. 100% подтверждение есть пока только по половину количества. Ожидается, что транш поступит уже в феврале и в нем, среди прочего будет и американская вакцина компании Pfizer.

В течение двух недель после объявления даты поставки Минздрав буде учить работы с препаратами медработников в мобильных бригадах. Иммунизацию будут проводить на базе четырех тысяч кабинетов прививки для взрослых, или в созданных пунктах вакцинации. Кабинетов прививок для детей, обещают в Минздраве, к ковидной кампании не привлекать.

Перед вакцинацией не нужно делать никаких анализов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация начнется уже в феврале.
ForUm

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