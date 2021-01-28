Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4533 «О конституционной процедуре» относительно увеличения минимального кворума для принятия решений Конституционным судом.

Как передает Укринформ, за соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Законопроектом предусматривается, что решение КСУ является принятым Большой палатой, а его заключение - предоставленным, если за это проголосовали не менее 12 судей Конституционного Суда. Согласно действующему законодательству, сейчас для принятия решений необходима поддержка не менее 10 судей.

Также устанавливается максимальное время для рассмотрения производств Конституционным судом и ужесточаются требования к мотивации решений суда.

«Государство тратит на подготовку решений КСУ миллионы гривен. За такие деньги мы имеем право получать мотивированные решения, а не на 5-7 страниц», - заявила представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря во время выступления в Верховной Раде.

В частности, законопроектом предусмотрено, что мотивировочная часть решения КСУ должна содержать:

1) анализ доказательств, документов, заключений экспертов и других материалов дела;

2) анализ требований, изложенных в конституционном представлении, жалобе и позиций участников, привлеченных участников конституционного производства, ответ на их основные доводы и аргументы относительно предмета конституционного производства;

3) обоснование необходимост для признания неконституционным акта (его отдельных положений), который утратил силу (если таковое имело место);

4) позиция КСУ относительно предмета конституционного производства и ее изложение с указанием основных положений Конституции Украины, на которых она основывается, надлежащих и достаточных мотивов и оснований для принятия решения;

5) порядок исполнения решения и/или особенности порядка возмещения материального и морального ущерба, причиненного актами и действиями, признанными неконституционными (если таковые были установлены КСУ).

5. В резолютивной части решения должны быть указаны указываются:

1) акт (его отдельные положения), который КСУ признал конституционным либо неконституционным, - по делу относительно конституционности акта (его отдельных положений)

2) срок прекращения действия акта (его отдельных положений), если таковой был установлен КСУ либо если его установление является обязательным по закону;

3) официальное толкование положения Конституции Украины, относительно которого было подано конституционное представление, - по делу относительно официального толкования Конституции Украины;

4) указание на то, что решение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию;

5) источник, в котором решение КСУ должно быть опубликовано.

Производство по делам, которые будет рассматривать КСУ, в случае принятия данного законопроекта, преимущественно будут рассматриваться в устной форме.

Кроме того, законопроектом унормируется процедура дисциплинарных производств в отношении судей КСУ, а также внедряется реестр актов суда.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

4 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.