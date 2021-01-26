За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Пивденного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов – минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного на Приазовье и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного – еще и подствольный гранатомет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.