В ближайшее время будет подписан меморандум о неповышении тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение.. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 25 января во время заседания согласительного совета в парламенте, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Он отметил, что Украина демонтирует остатки советской системы тарифообразования и движется к открытому рынку - наиболее справедливому инструменту установления стоимости услуг, тарифов и цен

Как отметил Шмыгаль, полноценная работа всех рынков - электроэнергии, рынка газа, рынка коммунальных услуг - это фундаментальная реформа, которую проводит правительство.

Премьер-министр отметил, что рыночная цена на газ формируется на мировых биржах и рассчитывается на украинской бирже.

«Например, летом после введения рынка газа цены колебались меньше 3 тысяч гривен за тысячу кубометров. А в течение сентября-октября можно было заключить годовой договор с НАК «Нафтогаз» по цене 4,70 грн за кубометр. Несколько десятков тысяч человек воспользовались этой возможностью и будут платить эту цену в течение года», - подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства отметил, что рынок сегодня находится в процессе формирования и месячный продукт не является справедливым для отдельных категорий граждан. Для этого, по его словам, правительство приняло решение о предельном ограничении рыночной цены газа в Украине на уровне 6,99 грн за кубический метр.

«Это ограничение будет действовать с 1 февраля и до тех пор, пока это будет нужно в этом отопительном сезоне. Цена газа будет стоить не дороже 6,99 грн за кубический метр с НДС. Если компании не могут торговать по такой цене, то обязанность поставлять газ по такой цене переходит к поставщику последней надежды, которым является НАК «Нафтогаз», что готов поставлять людям голубое топливо по этой цене», - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что сейчас правительство проводит консультации с НКРЭКУ, народными депутатами и поставщиками газа об использовании газсбытами годового продукта по умолчанию, что позволит украинцам легко прогнозировать и рассчитывать свои расходы

Как подчеркнул Шмыгаль, было также принято решение НКРЭКУ по уменьшению тарифа на распределение газа уже для 14 облгазов: «В целом утвержден предельный тариф 1,79 грн за кубический метр, который действует на территории всей Украины. На сегодня это справедливая цена, но в любом случае мы будем инициировать изменения в закон для того, чтобы дать возможность облгазам еще больше уменьшать этот тариф».

Кроме того, премьер-министр сообщил, что готовится меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Над его разработкой работает правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом президента, Ассоциацией городов Украины.

По словам Шмыгаля, подписание меморандума должно произойти в ближайшее время.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Кабинет Министров и мэры украинских городов договорились разработать проект совместного меморандума о неповышении тарифов на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне.