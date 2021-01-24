В российской столице Москве накануне задержаны участницы группы Pussy Riot Мария Алёхина, Люся Штейн и Виктория Нарахса - во время акций протеста в поддержку арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter феминистской панк-группы.

«Активистки Pussy Riot Маша Алехина, Люся Штейн и Виктория Нарахса задержаны во время акций протеста в поддержку Навального. Эту ночь они проведут в отделении полиции, а завтра утром в суде им грозит до 15 суток тюрьмы», - говорится в сообщении группы в Twitter накануне.

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.