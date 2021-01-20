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И.о. министра энергетики Юрий  Витренко в случае провала второго голосования за назначение его министром намерен вернуться в бизнес.  Об этом он сказал в интервью газете День.

«Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни и так далее», - ответил он на вопрос о своих действиях в случае неголосования за его кандидатуру.

Витренко ожидает, что его кандидатура будет вынесена в парламент в конце января или в начале февраля.

«Они нашли такую ​​мою точку, это чувство ответственности перед собственной страной, и на нее нажали и, действительно, я согласился. Но сейчас у нас есть премьер-министр, и он убеждал меня сам идти в его команду. Если он скажет, что я  могу его заменить ... но это такая нереалистично ситуация, если он скажет: Юра, пожалуйста... Но есть важная такая деталь, как первый вице-премьер-министр я буду его замещать, когда например он куда-то уехал в заграничную командировку или в рабочую поездку по местам или в отпуск. Это ненормальная ситуация, когда нет первого вицепремьерминистра или заместителя. Каждый день может быть ситуация, когда нужно провести заседание Кабмина, а премьер в командировке», - подчеркнул Витренко.

Он убежден, что голосование должно состояться в такой комбинации как первый вице-премьер-министр и министр энергетики, «потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране».

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в январе может вновь предпринять попытку назначения Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.
ForUm

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