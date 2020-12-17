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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Верховная Рада в январе может вновь предпринять попытку назначения Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Как передает УНИАН, такое мнение он высказал в комментарии журналистам.

«За этот период можно повстречаться, пообщаться. И, я думаю, можно выносить еще раз», - подчеркнул нардеп.

«У него, я считаю, что была ошибка. Обычно, когда министра, особенно, вице-премьера, такого важного министра назначают, то он должен делать встречи со всеми фракциями... Сказать о своем курсе, что он будет делать, в первую очередь, и так далее», - сказал Арахамия.

В то же время, отметил он, этого не произошло. Арахамия объясняет это нехваткой времени перед завершением в этом году пленарной работы Верховной Рады.

«Учитывая это, этого не произошло. И очень многие депутаты вообще чувствуют себя немного обиженными, что они не имели нормальной возможности и доступа к телу, как говорится, чтобы пообщаться и так далее. Я считаю, что это отняло примерно 20-30% голосов», - сказал Арахамия.

В то же время на уточнение, есть ли альтернативные кандидатуры на должность в Министерство энергетики, Арахамия отметил: «Пока нет. Насколько мне известно, что будем пробовать все же мобилизовать голоса за Витренко».

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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