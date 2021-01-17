Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас находится составе команды обороны президента на будущем втором суде об импичменте и он готов аргументировать, что заявления Трампа о мошенничестве не является подстрекательством к насилию.
«Сейчас я участвую в этом... над этим я работаю», - сказал Джулиани голове корреспонденту ABC News.
Адвокат пояснил, что со стороны обвинения звучат утверждения, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах, подстрекает общество к насилию, однако эти слова являются ложью. По словам Джулиани, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет нелегитимной.
До этого источники, близкие к президенту, недавно сообщили ABC News, что Трамп все больше раздражался из-за Джулиани и не отвечал на его звонки, но он, как представляется, все еще участвует в дискуссиях о том, как вести процесс импичмента.
Один из самых больших вопросов, которые остаются относительно последних дней пребывания в должности Трампа - это то, какие помиловании он может выдать. В частности, Трамп рассматривал вариант самопомилования.
Джулиани сообщил журналистам, что такой вариант не запрещен конституцией. Он отказался сказать, какой совет он дал президенту о помиловании, но он сказал, что его личное мнение заключается в том, что это вполне оправдано.
Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.
Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.
Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.
Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
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