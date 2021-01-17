Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас находится составе команды обороны президента на будущем втором суде об импичменте и он готов аргументировать, что заявления Трампа о мошенничестве не является подстрекательством к насилию.

«Сейчас я участвую в этом... над этим я работаю», - сказал Джулиани голове корреспонденту ABC News.

Адвокат пояснил, что со стороны обвинения звучат утверждения, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах, подстрекает общество к насилию, однако эти слова являются ложью. По словам Джулиани, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет нелегитимной.

Также Джулиани утверждает, что Трамп должен признать процесс импичмента незаконным, а также отклонить его, если дело дойдет до суда.

До этого источники, близкие к президенту, недавно сообщили ABC News, что Трамп все больше раздражался из-за Джулиани и не отвечал на его звонки, но он, как представляется, все еще участвует в дискуссиях о том, как вести процесс импичмента.

Один из самых больших вопросов, которые остаются относительно последних дней пребывания в должности Трампа - это то, какие помиловании он может выдать. В частности, Трамп рассматривал вариант самопомилования.

Джулиани сообщил журналистам, что такой вариант не запрещен конституцией. Он отказался сказать, какой совет он дал президенту о помиловании, но он сказал, что его личное мнение заключается в том, что это вполне оправдано.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.