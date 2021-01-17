также в разделеМир
Сингапур ужесточит правила въезда в страну из-за новых видов коронавируса 6
Глава МИД Великобритании: Всех взрослых жителей страны вакцинируют к сентябрю 9
При крушении вертолета на Филиппинах погибли семь военных 9
Новая вспышка коронавируса в Китае: за пять дней построили больницу 9
Возвращение Навального: в аэропорту «Внуково» заметили автозаки 16
Российский корабль потерпел крушение в Черном море 58
Бразилия отказалась от закупки российской вакцины Спутник V 18
В аэропорту Франкфурта эвакуировали пассажиров из-за полицейской операции 11
В Дании зафиксировали новый штамм коронавируса из ЮАР 13
Помпео связал возникновение COVID-19 с китайскими лабораториями 36
В Беларуси снова отключили энергоблок АЭС 21
Вакцинация от коронавируса началась в 46 странах 20
Чехия вышла на первое место в ЕС по числу заболевших COVID-19 19
Ушел из жизни глава группы Ротшильдов 45
В США провели последнюю смертную казнь при каденции Трампа 22
В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии 15
Великобритания будет требовать у всех туристов отрицательный тест на коронавирус 29
В России произошло новое ДТП с участием автобуса, ехавшего в украинский Донецк 24

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас находится составе команды обороны президента на будущем втором суде об импичменте и он готов аргументировать, что заявления Трампа о мошенничестве не является подстрекательством к насилию.

Об этом сообщает ABC News.

«Сейчас я участвую в этом... над этим я работаю», - сказал Джулиани голове корреспонденту ABC News.

Адвокат пояснил, что со стороны обвинения звучат утверждения, что любой, кто говорит о мошенничестве на выборах, подстрекает общество к насилию, однако эти слова являются ложью. По словам Джулиани, если удастся доказать, что нарушения действительно были, то подобная точка зрения станет нелегитимной.

Также Джулиани утверждает, что Трамп должен признать процесс импичмента незаконным, а также отклонить его, если дело дойдет до суда.

До этого источники, близкие к президенту, недавно сообщили ABC News, что Трамп все больше раздражался из-за Джулиани и не отвечал на его звонки, но он, как представляется, все еще участвует в дискуссиях о том, как вести процесс импичмента.

Один из самых больших вопросов, которые остаются относительно последних дней пребывания в должности Трампа - это то, какие помиловании он может выдать. В частности, Трамп рассматривал вариант самопомилования.

Джулиани сообщил журналистам, что такой вариант не запрещен конституцией. Он отказался сказать, какой совет он дал президенту о помиловании, но он сказал, что его личное мнение заключается в том, что это вполне оправдано.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса. 

Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
13
Теги