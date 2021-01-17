В субботу, 16 января, во второй половине дня, в районе города Борисполя Киевской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает издание "Думская".

По предварительной информации, вертолет Robinson 44 неудачно приземлился. Падение летательного аппарата произошло примерно в 15:00.

Дополнительные обстоятельства инцидента не сообщаются, однако известно, что в результата авиакатастрофы никто не погиб.

Как следует из данных госреестра гражданских воздушных судов, вертолет летел под регистрационным номером UR-ASD, его собственником является Халимбеков В.Ш.