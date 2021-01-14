Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало для ознакомления текст проекта закона «О государственной политике переходного периода» и призвало присылать свои замечания и предложения. Документ занимает почти 100 страниц, кроме этого, содержит сравнительную таблицу с предложениями правок в другие нормативно-правовые акты. О чем этот документ?



Внедрить элементы переходного правосудия, восстановить работу судов на деоккупированной территорий, закрепить соцгарантии для жителей Донбасса, создать механизм признания юридических фактов, а именно рождения, смерти и бракосочетания, сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после деоккупации, урегулировать вопросы ответственности, амнистии и люстрации за все действия, которые были совершены на оккупированных территориях. Итого 99 страниц текста о том, как жить сейчас, в конфликтный период, и как после – в течение 25 лет после восстановления территориальной целостности.



Агрессор обязан выплатить возмещение за нанесенный вред, считают авторы законопроекта. Россия – официально государство, которое «осуществило и осуществляет» вооруженную агрессию против Украины, оккупировало ее часть и является государством-агрессором и государством-оккупантом, говорится в проекте закона. Россия несет ответственность за материальный и моральный вред, причиненный Украине, поэтому возмещения за это в «полном объеме» также возлагается на Россию.

Документы, подписанные в ОРДЛО, не являются действительными. При этом в проекте закона предлагаются возможности юридически признать факт рождения, смерти и заключения брака на оккупированных территориях, зарегистрировав их в украинских службах по документам, полученным в ОРДЛО.



Паспорт или проездной документ, который был выдан на оккупированной территории, «считается недействительным и не дает права на въезд на временно оккупированные территории и выезд из них, а также и пересечение государственной границы Украины».

Кстати, если вы получили российский паспорт, то можете не переживать за потерю украинского гражданства. Этого не случится. Украина не признает выданные для ОРДЛО российские паспорта, называя их «принудительным». А вот лица, которые причастны к принудительному или автоматическому приобретению гражданами Украины гражданства России, несут за это ответственность в соответствии с законом.

Документы об окончании образования в Луганске и Донецке также не являются действительными. Для получения сертификатов украинского образца проводится специальная аттестация.



Переходной период: что это и сколько лет?



Согласно законопроекту, переходной период – это период времени, в течение которого «реализуется государственная политика, направленная на восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях, преодоление последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, реинтеграцию деоккупированных территорий, восстановление на них конституционного строя Украины и развитие устойчивого мира».



Началом этого периода считается 14 апреля 2014 года – день вступления в силу указа президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

Переходной период делится на конфликтный и постконфликтный периоды и заканчивается через 25 лет с даты восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы. При этом в проекте указано, что дату восстановления назначают решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое вводится в действие указом президента Украины.

На протяжении всего переходного периода следует продолжать разыскивать пропавших без вести в соответствии с законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», разминировать территории, чтить память «жертв вооруженной агрессии России» и препятствовать пропаганде, чтобы обеспечить «информационный суверенитет».



Отдельно отметим статью 36, которая разъясняет, как именно собираются «помнить» о войне на Донбассе.

В Киеве создадут Национальный музей с экспонатами, посвященными этой войне, а его филиалы будут работать в Луганске, Донецке, Севастополе и Симферополе.

Украинцам предлагают выбрать одну из дат для Национального дня памяти жертв вооруженной агрессии России: 1 марта (Совет федерации на внеочередном 347-м заседании принял постановление об использовании Вооруженных сил России на территории Украины), 15 марта (день смерти Решата Аметова – первого гражданина Украины, погибшего во время оккупации), 18 марта (день гибели прапорщика Сергея Кокурина при штурме картографического центра в Симферополе), 19 апреля (погиб горловчанин Владимир Рыбак), 17 июля (был сбит гибридными силами России пассажирский лайнер рейса МН17).

(Совет федерации на внеочередном 347-м заседании принял постановление об использовании Вооруженных сил России на территории Украины), (день смерти Решата Аметова – первого гражданина Украины, погибшего во время оккупации), (день гибели прапорщика Сергея Кокурина при штурме картографического центра в Симферополе), (погиб горловчанин Владимир Рыбак), (был сбит гибридными силами России пассажирский лайнер рейса МН17). Памятники, которые установили группировки «ЛДНР», на деоккупированных территориях будут демонтированы.

В Луганской и Донецкой областях предлагают создать «территории приоритетного развития». Здесь собираются ввести специальный режим инвестиционной деятельности, которая продлится 25 лет. По мнению авторов, такой режим поможет преодолеть последствия войны, развить внешнеэкономические связи, увеличить объем товаров и услуг, привлечь инвесторов в приоритетные отрасли производства, а значит, создать новые рабочие места и внедрить новейшую технологию.

Что планируется/что действует на время конфликтного периода?

Во время конфликтного периода в Украине планируют сформировать кадровый резерв государственных служащих и полицейских для работы на деоккупированных территориях.

Пене – табу, соцвыплатам – быть! Банкам и кредиторам запрещено начисление пени или штрафов на основную сумму по кредитным договорам в период с начала оккупации и до ее завершения – так предлагают в проекте. То же самое касается ипотеки. Списанию подлежат и задолженности по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, которые возникли с даты оккупации.



Граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, бездомные лица, находящиеся на оккупированных территориях, имеют право на социальную защиту в соответствии с законодательством Украины. Верификация таких лиц будет осуществляться в соответствии с законом Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Что будет после деоккупации?



Все, что забрали, обязаны вернуть, говорится в проекте. Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, которые находятся на оккупированных территориях, остаются в собственности лиц, имеющих такие объекты в собственности на момент начала оккупации. Правда, есть исключение – эта норма не распространяется, если право собственности изменяется вследствие сделок, конвалидации (пересмотр и подтверждение сделок в судебном порядке – ред.), осуществленным в соответствии с положениями этого закона.

Объекты государственной и коммунальной собственности, которые использовались подконтрольными России «администрациями», возвращаются документальным хозяевам; если таких нет, то собственником становится государство Украина.

В течение шести месяцев после завершения конфликтного периода:

должны образоваться переходные государственные, международные переходные и военно-гражданские администрации , при этом в международные переходные администрации не могут входить граждане и представители государства-агрессора;

, при этом в международные переходные администрации не могут входить граждане и представители государства-агрессора; должны решиться гуманитарные проблемы – администрациям дается два дня с момента деоккупации, чтобы посчитать объем необходимой государственной помощи населению;

– администрациям дается два дня с момента деоккупации, чтобы посчитать объем необходимой государственной помощи населению; должна начаться охрана Национальной гвардией Украины отдельных объектов – в частности, больших заводов и стратегических важных объектов;

– в частности, больших заводов и стратегических важных объектов; должен определиться перечень объектов, которые нужно восстанавливать – здесь администрациям дается дедлайн – 1 месяц.

– здесь администрациям дается дедлайн – 1 месяц. должен начаться процесс демилитаризации – есть 1 год на то, чтобы сдать органам Национальной полиции Украины оружие, боеприпасы, военную технику и т.д. или же указать на их местоположение; ровно год, чтобы не было привлечения к уголовной ответственности за их похищение, присвоение, незаконное обращение;

– есть 1 год на то, чтобы сдать органам Национальной полиции Украины оружие, боеприпасы, военную технику и т.д. или же указать на их местоположение; ровно год, чтобы не было привлечения к уголовной ответственности за их похищение, присвоение, незаконное обращение; нужно восстановить работу украинских судов на деоккупированных территориях;

должен решиться вопрос освобождения лиц из мест несвободы;

восстанавливается обращение национальной валюты.

В течение года осуществляются мероприятия по кадровому обеспечению государственных органов на освобожденной территории.

В течение двух лет проводятся «мероприятия» по национальному диалогу и восстанавливается функционирование украинского языка как государственного. Этот процесс происходит поэтапно, «с учетом гарантий свободного развития, использования и защиты языков коренных народов, русского языка, других языков национальных меньшинств Украины».

Наказаниям быть, но за серьезные преступления. Лица, совершившие преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда (преступление геноцида, против человечности, военные преступления и преступление агрессии), не подлежат освобождению от уголовной ответственности или помилованию, а также не могут быть амнистированы.

Также это касается людей, которые совершили умышленные тяжкие или особо тяжкие преступление, «если при этом произошло причинение смерти», а также умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления «против жизни и здоровья личности, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка».



При этом в проекте указывается, что «иностранцы и лица без гражданства», совершившие такие же уголовные правонарушения, не могут быть помилованы.

Люстрация, говорится в проекте, коснется лиц, которые были в составе оккупационных сил России и нанесли вред жизни или здоровью граждан. Окончательный перечень должностей определит Служба безопасности Украины.

Выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через два года после деоккупации соответствующего района. Есть ряд условий проведения таких выборов, вот как они формулируются в законопроекте:

международные наблюдатели, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека, ОБСЕ и т.д.;

вывод всех оккупационных сил Российской Федерации;

недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны России и ее оккупационных сил.

Уточним, что это не все статьи, которые описаны в проекте закона «О государственной политике переходного периода». Ознакомиться с полной версией можно на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – и там же направить свои рекомендации на адрес электронной почты: [email protected] до 29 января 2021 года. После сбора предложений документ будет доработан и направлен на рассмотрение в Верховную Раду.