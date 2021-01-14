Политик Алексей Навальный официально числится в России в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года, когда было подписано постановление об объявлении в розыск, сообщается на сайте «Российской газеты» со ссылкой на текст документа.

При этом отмечается, что розыскные мероприятия начаты еще 27 ноября прошлого года. Причиной для этого, по сообщению газеты, стало «злостное уклонение с его стороны от контроля со стороны уголовно-исполнительной инспекции».

В публикации говорится, что Навальный «перестал отмечаться в инспекции, хотя обязан это регулярно делать, поскольку является условно осужденным».

«По данным ФСИН, Навальный уведомил инспекторов только один раз – 23 ноября прошлого года, когда сообщил, что находится на реабилитации в Германии, при этом даже дату возвращения в Россию назвать не смог», - пишет «Российская газета».

Напомним, 20 августа 2020 Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 23 сентября его выписали из больницы.

13 января 2021 Навальный объявил о возвращении в РФ рейсом «Победы» 17 января.