Украина и в дальнейшем требует возвращения православной иконы, похищенной в Луганске и подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Боснию. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает лгать, превосходя своих старших друзей. Украина и в дальнейшем требует возвращения иконы», - написал дипломат.

Напомним, 14 декабря 2020 года стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону украинского происхождения.

17 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении иконы.

21 декабря 2020 Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

МИД РФ вернуло в посольство Боснии и Герцеговины икону.

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

МИД Украины официально обратилось к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз.

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет икону, но не Украине.