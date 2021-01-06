Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявляет, что вернет икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на боснийское издание Dnevni Avaz со ссылкой на пресс-конференцию Додика.

В частности, Додик утверждает, что история об иконе «была придумана» в Боснии, и он публично вернет эту икону лицам, которые передали ее ему.

По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. «Это семейная икона. Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону. Вы придумали историю, посол Украины сказал, что она основывалась на сообщениях СМИ. По этой причине она основывается на лжи ... Лавров считал, что она должна быть возвращена. У меня не было возможности. Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи», - заявил Додик.

Напомним, православная икона украинского происхождения, из-за которой возник скандал, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернулась в Боснию. Боснийский посол в Москве заявил, что лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику.

В четверг российский МИД заявил, что вернул посольству БиГ эту икону для расследования ее происхождения с участием Интерпола.

14 декабря 2020 стало известно, что руководитель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил Лаврову древнюю икону вероятно украинского происхождения.

17 декабря Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении иконы.

21 декабря 2020 Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило ее происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

МИД Украины официально обратилось к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать икону Святого Николая для проведения детальных экспертиз.