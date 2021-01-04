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За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Большинство из них враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», говорится в сводке штаба ООС.

Так, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Пивденного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска – из  автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было. С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.  
ForUm

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