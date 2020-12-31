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Сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве осуществили принудительный привод бывшего народного депутата, экс-президента корпорации «Укрбуд» Максима Микитася на судебное заседание по избранию ему меры пресечения по делу о заказе похищения юриста и вымогательстве.

Как передает УНИАН, теперь Шевченковский райсуд Киева может рассмотреть ходатайство об избрании Микитасю меры пресечения.

Соответствующее решение по этому ходатайству должен принять следственный судья Анна Абасова.

31 декабря суд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения, однако Микитась не явился на судебное заседание, поэтому прокуроры заявили ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода.


Как сообщалось, 30 декабря суд перенес судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в связи с тем, что его адвокаты подали заявление об отводе судьи.

29 декабря экс-руководителю строительной компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю полиция сообщила о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

При этом в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.


 
ForUm

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