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Шевченковский районный суд города Киева продолжил судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю и удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о применении принуждения к Микитасю, поскольку тот не явился на заседание, сообщает Укринформ.

«Суд продолжает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Микитася Максима Викторовича после рассмотрения заявленного отвода», - объявила судья по делу.

Секретарь суда сообщил, что на судебное заседание явились прокуроры, однако подозреваемый Микитась и его защитники, "извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, на судебное заседание не явились".

Несмотря на это и то, что прокуроры не владеют информацией о местонахождении подозреваемого, сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому принудительного привода в зал судебного заседания.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату рассматривать заявленное ходатайство.

Как сообщалось, 30 декабря суд перенес судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в связи с тем, что его адвокаты подали заявление об отводе судьи.

29 декабря экс-руководителю строительной компании «Укрбуд», фигуранту дела о хищении имущества Нацгвардии Максиму Микитасю полиция сообщила о подозрении в заказе похищения столичного юриста и вымогательстве.

При этом в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Национальной полиции сообщили о подозрении Микитасю.

 
ForUm

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