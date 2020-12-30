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Указ президента об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого издан не на основе Конституции Украины и не отвечает ей, заявили в пресс-службе суда.

«Конституция Украины не наделяет президента правом «отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины». Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности. В отличие от судей судов общей юрисдикции, в отношении которых может быть принято решение о временном отстранении от правосудия (пункт 6 части первой статьи 131 Конституции Украины), Конституция устанавливает только основания и порядок освобождения судьи КСУ с должности, прекращение его полномочий, задержание его или содержание под стражей или арестом (статьи 149, 149-1)», - говорится в сообщении.

Издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье КСУ меры обеспечения уголовного производства, которые в соответствии с Конституцией и законами Украины не могут быть применены к судьям КСУ, заявили в суде.

В указе Зеленского в качестве основания для отстранения Тупицкого содержится ссылка на часть третью статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Однако положения указанной статьи не распространяются на судей КСУ.

По Конституции все судьи КСУ имеют единый правовой статус, предусматривающий одинаковые для всех судей гарантии независимости и неприкосновенности. В частности, это касается оснований и порядка приобретения полномочий, освобождение с должности, прекращения полномочий, мер обеспечения личной безопасности и т.д. (статьи 148, 149, 149-1 Конституции Украины). Они одинаковы для всех судей Конституционного Суда Украины независимо от субъектов их назначения.

«Наделение одного из таких субъектов назначения (в данном случае – президента) правом «отстранения судьи Конституционного Суда Украины от должности» и отсутствие такого права у двух других субъектов назначения (Верховной Рады Украины и съезда судей Украины) означало бы грубое нарушение единого для всех судей Конституционного Суда Украины конституционно-правового статуса», - говорится в заявлении КСУ.

Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ отстранении Тупицкого является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, посягает на конституционно-правовой статус судьи КСУ.

«Издание этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность. Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376). Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины   Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины», а президент - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года», - резюмировали в КСУ.

 
ForUm

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