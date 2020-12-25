Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Александр Тупицкий не может далее занимать должность главы Конституционного суда и должен уйти в отставку.

«Я считаю, Тупицкий не может быть председателем КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг», - сказал он в интервью изданию Фокус.

По мнению президента, Тупицкий превысил свои полномочия.

«Так вот, у нас с вами есть ООО «Конституционный Суд», где исполняющий обязанности – Александр Тупицкий. Считаю, он превысил свои полномочия. Я даже не беру момент, когда они одного главу сменили на другого [речь идет об увольнении главы КС Станислава Шевчука в мае 2019, который считает это незаконным]. Это останется в истории. Но они всегда работали не по законам, по которым живем мы с вами, а в соответствии с их личным законом о частном КС», - считает Зеленский.

«Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить», - заявил президент.

Зеленский отметил, что его обращение к Верховной Раде в виде законопроекта с предложением уволить весь состав КС, остановило возможные намерения судей КС отменить те или иные законы.

«Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решения. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс. На сегодня одну из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное», - подытожил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.