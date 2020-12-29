В определении пожилого человека в дом престарелых не будет греха, если человек нуждается в специальном уходе и медицинской помощи, обеспечить который дома невозможно.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В определении престарелого родственника в дом престарелых не будет греха, если, во-первых, старику необходим специальный уход, обеспечить который дома невозможно. Или же если старик по причине психического нездоровья или деменции может нанести вред другим или себе. Во-вторых, помещать престарелого родственника нужно только в такое учреждение, которое пользуется хорошей репутацией и обеспечивает своим подопечным нормальный уход, лечение и внимание. В-третьих, помимо соображений разума, логики и здравого смысла, необходимо учитывать фактор совести. Поскольку любое деяние, пусть даже и не греховное вовсе, запросто может обернуться грехом, если совершается против совести», - объяснил священник.

Он рассказал, что замысел дома для престарелых не является страшным сам по себе, а существует проблема его реализации.

По словам священника, необходимо понимать, что нередко пожилым людям необходим специальный уход, который родственники обеспечить не в состоянии, поэтому когда за такой уход берутся специально обученные люди, то пользу это приносит как самим старикам, так и, собственно, родственникам.

«В глубокой старости человек нуждается в специальном уходе. Родственники же, даже самые заботливые и любящие, такой уход обеспечить не в состоянии. И совсем не из-за равнодушия или чёрствости, а по причине занятости…Уровень заботы о стариках традиционно для Запада высокий, наблюдение и уход почти непрерывные, условия комфортные и даже о досуге пациентов есть кому подумать. Кроме того, в пансионате для пожилых старики не страдают от недостатка общения – это дома целыми днями все на работе или учёбе, а здесь в круг общения свободно входят все, кто ещё не потерял способность говорить и мыслить собственной головой. Так что в развитых странах дома престарелых – благо и для стариков, и для их родственников, и для страны и общества», - рассказал протоиерей Владимир.

Однако, в нашей стране львиная доля таких заведений в нашей стране – бюджетные, а потому финансируется не в соответствии с потребностями пациентов, а в соответствии с возможностями бюджета, что в свою очередь, негативно сказывается на качестве ухода и условий жизни.

«Частные заведения в этом плане, конечно, лучше. Но и в них никто не даст гарантии, что кто-либо из персонала не будет работать спустя рукава. Так что если по совести, если уж и отдавать пожилого родственника в дом престарелых, то только в такой, где условия будут достойными и уход соответствующим», - отметил священник.

Кроме того, важным фактором также является особенность менталитета: традиционно не самое лучшее материальное положение заставляет наших людей держаться вместе даже тогда, когда это излишне и даже вредно, а потому к старости у большинства вырабатывается привычка жить среди людей и страх перед одиночеством.

«Плюс чисто славянская потребность крепко стоять на ногах: если жить на старости лет – то непременно в собственном доме, если покупать автомобиль после сорока – то исключительно за свои и никак не в кредит. Попробуй внуши старику с такой жизненной позицией, что переезд в дом престарелых – для его же блага. Да он все немногие оставшиеся годы будет чувствовать себя брошенным, преданным и никогда не упустит возможности пожаловаться, что самые близкие люди спихнули его на казённые харчи. И хуже всего то, что сам старик будет искренне верить в это. Так какой толк в помещении пожилого родственника в дом престарелых ради лучшего ухода, если он там затоскует до смерти?», - считает священник.

Он призвал прислушаться к своей совести и принимать взвешенное решение, поскольку «любое деяние, пусть даже и не греховное вовсе, запросто может обернуться грехом, если совершается против совести».

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