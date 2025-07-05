Окупанти нав'язують кримчанам месенджер MAX, який виконує функції шпигування

У тимчасово окупованому Криму росіяни активно нав’язують російський месенджер MAX, який виконує функції шпигунського програмного забезпечення.

Про це повідомили активісти руху «Жовта стрічка».

Там розповіли, що наразі застосунок використовують в установах освіти, банках і «державних службах».

Однак, за наявною технічною інформацією, MAX має постійний доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації та особистих файлів.

«Він не вимикається стандартними засобами, активно взаємодіє з root-доступом і використовує jar-файли на рівні системних дозволів — аналогічно до відомих вірусів», — йдеться в дописі.

У «Жовтій стрічці» додали, що всі дані автоматично передаються на сервери, пов’язані з російською платформою «ВКонтакте», яка підконтрольна силовим структурам рф.

Активісти наголосили, що йдеться «не просто про збір інформації, а про централізовану цифрову систему контролю».