Нідерланди подвоять плату за проживання для українців з роботою

Уряд Нідерландів вирішив з 1 жовтня підвищити щомісячну платню для українців, які працюють та проживають у муніципальному житлі. Про це повідомляє телекомпанія NOS.

Глава Міністерства у справах біженців та міграції Нідерландів Мона Кейзер заявила, що рішення спрямоване на зменшення нерівності та часткове покриття комунальних видатків.

Збільшення особистого внеску буде використано для покриття операційних витрат притулків, таких як газ, вода та електроенергія.

З липня 2024 року українські біженці, які користуються тимчасовим захистом у Нідерландах та мають роботу чи інший дохід, зобов'язані сплачувати 105 євро на місяць за проживання у притулках. Починаючи з жовтня, ця сума збільшиться до 244,22 євро.

Крім того, дорослі українці у місцях тимчасового розміщення, де для них готують їжу, також сплачуватимуть внесок за харчування у розмірі 252,18 євро на місяць.

Таким чином, максимальний внесок для сім'ї з двома дорослими українцями становить 992,80 євро на місяць, підрахувала NOS.

Водночас уряд Нідерландів передбачив, що місцева влада може застосовувати "індивідуальний підхід" до українських біженців. У випадках, коли біженці мають фінансові труднощі, органи місцевого самоврядування мають право скоригувати суму внеску.

Після початку повномасштабної війни в Україні країни Євросоюзу, включаючи Нідерланди, прийняли мільйони українських біженців. За даними на січень 2025 року, у реєстрі особистих даних населення Нідерландів було зареєстровано понад 124 тисячі українських біженців, які перебувають у країні на підставі Директиви про тимчасовий захист (RTB).

При цьому влада Нідерландів відзначала нестачу місць для розміщення біженців. На початок року у притулках було передбачено 92,5 тис. місць, з яких було зайнято 99,6%.

ForUA.com нагадує, що з 1 березня 2025 року Словаччина зменшила підтримку українських біженців.