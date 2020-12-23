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Кабинет Министров утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее решение принято на заседании КМУ 23 декабря.

«Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и др. Это основа для экономического восстановления территорий. Концепция будет положена в основу соответствующей стратегии», – написал он.
ForUm

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