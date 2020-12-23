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22 декабря в кулинарных соревнованиях по приготовлению лучшего борща сошлись четыре министра украинского правительства. Мероприятие состоялось в поддержку внесения элемента «Культура приготовления борща» в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба МКИП.

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко разделил участников на две команды и предложил на выбор 80 процентов ингредиентов, из которых традиционно готовят борщ в Украине.

Экстравагантный борщ с вишнями решили готовить Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики.

В качестве основного ингредиента – жареную капусту – для своего борща выбрали Роман Абрамовский, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов, и Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«В команде с Ольгой Стефанишиным готовили борщ по всеукраинским рецепту! Получилось вкусно, как и у команды-соперницы Петрашко и Абрамовского. Победу одержал борщ, потому что по-другому быть и не могло. Когда украинский борщ готовят украинцы - всегда получается вкусно», - делится впечатлениями министр Ткаченко.

Вишневый борщ на говяжьем бульоне поразил даже известного эксперта Клопотенко. Зато борщ Игоря Петрашко и Романа Абрамовского получил приз зрительских симпатий.   Следующий этап - подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.
ForUm

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