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Министерство культуры и информационной политики Украины организовывает среди членов правительства кулинарное соревнование по приготовлению борща.

«22 декабря Министерство культуры и информационной политики приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации «Культура приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - сообщила пресс-служба Минкультуры.

С 17:30 до 18:30 пять министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении самого вкусного борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит известный шеф-повар и рефери мероприятия Евгений Клопотенко.

Участники батла:

  • Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Александр Ткаченко, министр культур и информационной политики;
  • Денис Малюска, министр юстиции Украины;
  • Роман Абрамовский, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Болеть за участников можно во время live-трансляции на странице Министерства культуры и информационной политики: https://www.facebook.com/MKIPUkraine
ForUm

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